Англичане прибыли в сборную с неизвестными черными коробками. Вам точно будет интересно, что внутри

После ухода из сборной Англии Гарета Саутгейта команду временно возглавляет Ли Карсли. Под его руководством команда уже провела два матча − против Ирландии и Финляндии, − и победила с одинаковым счетом 2:0.

Похоже, что в команде появились новые правила, так как у игроков сборной заметили кое-что новое. Журналисты акцентировали внимание на загадочных черных коробках, которые соседствовали с привычными чемоданами и сумками.

Букайо Сака, Деклан Райс, Джеррод Боуэн, Коул Палмер, Кобби Майну, Джек Грилиш, Тино Ливраменто, Эзра Конса и Рико Льюис − вот список игроков, у которых их увидели. Вам же интересно, что там внутри?

Самая очевидная догадка − подарки от спонсора, но это неправильный ответ. На самом деле, черная коробка в руках футболистов сборной Англии − это чехлы POGA. Это портативная игровая система, позволяющая брать с собой в путешествие любимые консоли − PlayStation или Xbox.

Вот какое описание продукта разместили на официальном сайте компании:

«POGA − это бренд, который позволяет вывести вашу консоль на новый уровень».

«Наша миссия − дать каждому возможность быть гибким и играть там, где хочется, без потери качества. Соберите друзей, начните общаться и наслаждайтесь лучшими игровыми впечатлениями, будь то онлайн или офлайн».

Не секрет, что многие игроки сборной Англии − заядлые геймеры, проводящие свободное время за игрой в FC и Fortnite. У POGA есть разные версии и стили, но все они оснащены игровым монитором высшего уровня.

Почти у всех футболистов вариант «POGA Yez», который стоит 1 636 фунтов, но поставляется с тележкой, чтобы перевозить его.