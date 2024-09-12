Ромелу Лукаку замечен с новой девушкой: футболист скрывает свою личную жизнь, но от папарацци ничего не скроешь📹

Ромелу Лукаку подписал соглашение с «Наполи» и продолжит выступать в Серии А. Недавно он поужинал с председателем правления клуба Аурелио Де Лаурентисом и спортивным директором Джованни Манна. Компанию им составили еще один новичок «Наполи» Скотт Макктоминей с Билли Гилмор со спутницами.

Лукаку тоже был не один. Выходя из ресторана, журналист из Calcio Napoli 24 заметил нападающего в компании новой девушки.

Выяснилось, что красотку зовут Лора ван Хэм, она из Нидерландов и несколько лет работала продавщицей в LED Flatlight в Хертогенбосе.

Лора не в первый раз замечена рядом с футболистом – она присутствовала на нескольких матчах в прошлом сезоне, в том числе против «Фейеноорда» и «Ромы». Также девушку видели на чемпионате Европы во время матча Франция-Бельгия. Лукаку подписана на Лору в Инстаграме.

Лукаку предпочитает скрывать свою личную жизнь от внешнего мира. Он даже держит в секрете личность матери своих сыновей Ромео и Джордана. «Есть много футболистов, которые предпочитают разделять свою работу и семью. Я один из них», — сказал он в интервью HLN в прошлом году.

Больше года назад в сети было множество фото Лукаку в и американской реп исполнительницы Megan Thee Stallion. Кажется, эта история уже в прошлом.