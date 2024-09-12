📸🎥 Гави вернулся к командным тренировкам после 300 дней в лазарете! Игроки тепло встретили товарища

Гави наконец вернулся к тренировкам в общей группе! В ноябре прошлого года полузащитник порвал «кресты» в матче сборной Испании.

Для «красной фурии» та встреча не имела турнирного значения, а Гави лишился футбола почти на год. Что еще обиднее: он пропустил победный для испанцев чемпионат Европы.

Подопечные Флика тепло встретили Гави после долгого отсутствия.

Тренер тоже приветствует игрока.

Фанаты рады вновь видеть полузащитника на поле:

💭 «Как же приятно, что он здоров и скоро вновь сможет играть!»

💭 «Это видео сделало мой день, я давно не был так рад».

💭 «В команде шикарная атмосфера! Гави, с возвращением!»

💭 «Как же долго мы ждали его возвращение. Гави, пожалуйста, давай больше без травм».

💭 «Какие отличные новости! Гави восстановился как раз под старт Лиги чемпионов».

По данным Mundo Deportivo, полузащитник окончательно восстановится не раньше октября. Возможно, он вновь сыграет за «блауграну» лишь в ноябре.

Здоровья!