📸🎥 Гави вернулся к командным тренировкам после 300 дней в лазарете! Игроки тепло встретили товарища
Гави наконец вернулся к тренировкам в общей группе! В ноябре прошлого года полузащитник порвал «кресты» в матче сборной Испании.
Для «красной фурии» та встреча не имела турнирного значения, а Гави лишился футбола почти на год. Что еще обиднее: он пропустил победный для испанцев чемпионат Европы.
Подопечные Флика тепло встретили Гави после долгого отсутствия.
Тренер тоже приветствует игрока.
Фанаты рады вновь видеть полузащитника на поле:
💭 «Как же приятно, что он здоров и скоро вновь сможет играть!»
💭 «Это видео сделало мой день, я давно не был так рад».
💭 «В команде шикарная атмосфера! Гави, с возвращением!»
💭 «Как же долго мы ждали его возвращение. Гави, пожалуйста, давай больше без травм».
💭 «Какие отличные новости! Гави восстановился как раз под старт Лиги чемпионов».
По данным Mundo Deportivo, полузащитник окончательно восстановится не раньше октября. Возможно, он вновь сыграет за «блауграну» лишь в ноябре.
Здоровья!