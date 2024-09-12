Рейтинг лучших игроков Ла Лиги по версии EA Sports FC 25: в лидерах «Реал», «Барса» и «Атлетико»

Представители «Мадрида», «Барселоны» и «Атлетико» являются лидерами по рейтингу среди игроков в EA FC 25.

ЕA Sports представила рейтинги игроков Ла Лиги в EA FC 25, долгожданный релиз которого состоится всего через несколько недель.

Новичок «Реала» Килиан Мбаппе стал игроком с самым высоким рейтингом в Испании.

Вот топ-10 футболистов по версии ЕA Sports в EA FC 25:

Килиан Мбаппе, «Реал Мадрид» - рейтинг 91

Здесь и далее показатели: скорость, удары, передачи, дриблинг, оборона и физ.помощь

Джуд Беллингем, «Реал Мадрид» - рейтинг 90

Винисиус, «Реал Мадрид» - рейтинг 90

Тибо Куртуа, «Реал Мадрид» - рейтинг 89

Марк-Андре тер Стеген, «Барселона» - рейтинг 89

Антуан Гризманн, «Атлетико» - рейтинг 88

Роберт Левандовски, «Барселона» - рейтинг 88

Феде Вальверде, «Реал Мадрид» - рейтинг 88

Ян Облак, «Атлетико» - рейтинг 88

Антонио Рюдигер, «Реал Мадрид» - рейтинг 88