Рейтинг лучших игроков Ла Лиги по версии EA Sports FC 25: в лидерах «Реал», «Барса» и «Атлетико»
Представители «Мадрида», «Барселоны» и «Атлетико» являются лидерами по рейтингу среди игроков в EA FC 25.
ЕA Sports представила рейтинги игроков Ла Лиги в EA FC 25, долгожданный релиз которого состоится всего через несколько недель.
Новичок «Реала» Килиан Мбаппе стал игроком с самым высоким рейтингом в Испании.
Вот топ-10 футболистов по версии ЕA Sports в EA FC 25:
Килиан Мбаппе, «Реал Мадрид» - рейтинг 91
Здесь и далее показатели: скорость, удары, передачи, дриблинг, оборона и физ.помощь
Джуд Беллингем, «Реал Мадрид» - рейтинг 90
Винисиус, «Реал Мадрид» - рейтинг 90
Тибо Куртуа, «Реал Мадрид» - рейтинг 89
Марк-Андре тер Стеген, «Барселона» - рейтинг 89
Антуан Гризманн, «Атлетико» - рейтинг 88
Роберт Левандовски, «Барселона» - рейтинг 88
Феде Вальверде, «Реал Мадрид» - рейтинг 88
Ян Облак, «Атлетико» - рейтинг 88
Антонио Рюдигер, «Реал Мадрид» - рейтинг 88