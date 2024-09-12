Футбольный клуб из Чехии нанял топлес-модель, местную «Памелу Андерсон», чтобы поднять боевой дух футболистов🔥

Чешский футбольный клуб нашел способ поднять боевой дух своих игроков… наняв топлес-модель для проведения интервью после матча.

Футбольный клуб «Усти-над-Лабем» пытается восстать из пепла после того, как вылетел из высшего дивизиона в 2011 году. Недавно клуб нанял модель Тану Быстронову для работы в своем медиа-отделе.

Тана, которую называют чешской Памелой Андерсон, берет интервью у игроков «Усти» для социальных сетей клуба. Команда оценила старания руководства, заняв первое место в третьем дивизионе с 13 очками в шести играх. А интерес к клубу в Центральной Европе резко возрос

Сама девушка тоже довольна своей новой ролью: «Это новая возможность в моей жизни. Я давно работаю моделью, но это совершенно другой вызов, и мне очень нравится, потому что я люблю футбол».

«Может кому-то такое решение клуба покажется странным, но в нем есть и спортивная составляющая. Каждый может найти то, что ему подходит. Главное — привлечь внимание, потому что в современном мире это единственный способ добиться успеха», - заявляет Тана.

С Таной сложно поспорить, девушка отлично знает, что такое медийность – у нее в Инстаграме более 100 000 подписчиков.