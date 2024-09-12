🎥 Гризманн сыграл в американский футбол с звездой НФЛ! Антуан удивил фанатов
Антуан Гризманн называет себя большим поклонником американского футбола. Француз даже ведет передачу об НФЛ на ютуб-канале MundoNFL.
Оказывается, Гризи и сам может показать себя в американском футболе! Нападающий «Атлетико» провел тренировку с Дибо Сэмюэлем – звездой «Сан-Франциско Форти Найнерс». Пресс-служба НФЛ показала, что из этого вышло
Антуан сумел удивить болельщиков, вот что они пишут в соцсетях:
💭 «Честно говоря, у Гризманн выглядит намного лучше, чем я ожидал».
💭 «У Гризманна получается лучше, чем у 90% игроков НФЛ».
💭 «Вау, я не ожидал от Гризманна такого. У него отличная реакция, он хорош, давайте согласимся».
💭 «Окей, а можем ли мы подписать Гризманна к нам в «Форти Найнерс»? Он чертовски хорош».
💭 «Я надеюсь, Дибу поддавался, иначе у меня для него плохие новости. Или это Гризманн так хорош?»
Как оцените американский футбол в исполнении Антуана?