«Барселона» выпустила часы в честь 125-летия клуба

«Барселона» отмечает 125-летие клуба, в этой связи люксовый ювелирно-часовой бренд Jacob & Co презентовал особенные часы - Epic X Tourbillon.

Часы выпустили ограниченным тиражом всего в 125 экземпляров. Вдохновением при создании модели послужил герб клуба, а также сине-гранатовые цвета.

Дизайн изделия выполнен в корпусе из розового золота 18 карат. На циферблате выгравированы года «1899» и «2024», что знаменует эволюцию клуба с момента его основания до этой исторической вехи.

Тщательно продуманный открытый циферблат с механизмом турбийон - это еще одна дань истории клуба и его уникальному и неповторимому стилю работы.