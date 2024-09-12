Креатив от «Бетиса»🔥: клуб объявил о продлении игрока в стиле культового сериала «Офис»🎥

Испанский «Бетис» креативно подошел к объявлению продлении контракта Айтора Руибаля. В клубе адаптировали заставку культового сериала «Офис», а футболисты команды с радостью приняли участие в съемках.

В ролике есть отсылки к персонажу Дуайта Шрута, готовящемуся к показательной пожарной тревоге. А Эктор Беллерин претворяется персонажем Стива Карелла, Майклом Скоттом, в образе «Тюремного Майка».

Болельщики команды по достоинству оценили креатив «Бетиса».