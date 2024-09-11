🫠 «Я плачу. И это следующий обладатель «Золотого мяча». Фанаты обсуждают очередной неудачный финт Винисиуса 🙈

Винисиус Жуниор.

Казалось бы, найдется ли в наше время более спорный бразилец, чем Неймар? И долго ждать не пришлось.

Годовой пиар вингера «Реала» вышел боком ему же самому. Ему свистят на всех стадионах Ла Лиги, его хейтят в соцсетях, но он продолжает нагнетать. И теперь каждая неудача бразильца становится предметом для обсуждения.

«Бесподобный» финт бразильца вызвал шквал гнева у фанатов.

💭 «Его сравнение с Неймаром - позор».

💭 «Я плачу. И это следующий обладатель «Золотого мяча».

💭 «Футбол так сильно пал».

💭 «И они скажут вам, что у него лучшее наследие, чем у Неймара».

💭 «Он точно повышает самооценку Антони».

И не забываем.