🫠 «Я плачу. И это следующий обладатель «Золотого мяча». Фанаты обсуждают очередной неудачный финт Винисиуса 🙈
Винисиус Жуниор.
Казалось бы, найдется ли в наше время более спорный бразилец, чем Неймар? И долго ждать не пришлось.
Годовой пиар вингера «Реала» вышел боком ему же самому. Ему свистят на всех стадионах Ла Лиги, его хейтят в соцсетях, но он продолжает нагнетать. И теперь каждая неудача бразильца становится предметом для обсуждения.
«Бесподобный» финт бразильца вызвал шквал гнева у фанатов.
💭 «Его сравнение с Неймаром - позор».
💭 «Я плачу. И это следующий обладатель «Золотого мяча».
💭 «Футбол так сильно пал».
💭 «И они скажут вам, что у него лучшее наследие, чем у Неймара».
💭 «Он точно повышает самооценку Антони».
И не забываем.