📹 Вратарь сборной Италии и «Ромы» получил два удаления за три дня. Как у него это получилось? 😳

18-летний вратарь «Ромы» и сборной Италии U19 Ренато Марин точно вошел в историю. Причем с достижением, которым вряд ли можно гордиться.

Третий номер команды Де Росси во время международного перерыва отправился в расположение сборной, которая должна была провести два товарищеских матча: против сборной Германии и Хорватии. Встречи стояли друг за другом, с разницей в три дня − 7 и 10 сентября. И в обеих Марин получил прямую красную карточку.

Уже на пятнадцатой минуте игры против Германии при счете 1:0 в пользу Италии вратарь выбежал из ворот спасать родину и срубил форварда. Судья не думал ни секунды − удаление.

Симптоматично, что в матче с хорватами получилось практически то же самое, правда, позже: на 55-ой минуте Марин убежал из ворот, ошибся, а вместо того, чтобы вернуться назад, решил во что бы то ни стало забрать мяч. Как итог − упал, схватил мяч руками и получил красную карточку.

В этом году в чемпионате Примавер (юношеских команд) Ренато Марин в двух матчах пропустил четыре гола − три от «Кремонезе» и один от «Болоньи».