🥳 Да! Нашелся человек, который считает Криштиану сильнее Месси! Он даже футболист 👀
Знаете Нони Мадуэке?
А, без разницы. Главное, что у него есть тег и даже девять голов за «Челси».
Так вот, этот 22-летний английский талант ответственно заявил, что Криштиану Роналду лучше Лионеля Месси. Для него.
Фанаты лондонцев отреагировали мгновенно.
💭 «Неудивительно, что Палмер подчищает за ним».
💭 «Мощное заявление».
💭 «Этим фанатам так трудно найти легенд, которые не выбирают Месси, что они вспоминают малоизвестных игроков».
💭 «Это подтверждается каждый сезон».
Кстати, вопрос задавали на BBC. Канале BBC.