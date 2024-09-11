🥳 Да! Нашелся человек, который считает Криштиану сильнее Месси! Он даже футболист 👀

Знаете Нони Мадуэке?

А, без разницы. Главное, что у него есть тег и даже девять голов за «Челси».

Так вот, этот 22-летний английский талант ответственно заявил, что Криштиану Роналду лучше Лионеля Месси. Для него.

Фанаты лондонцев отреагировали мгновенно.

💭 «Неудивительно, что Палмер подчищает за ним».

💭 «Мощное заявление».

💭 «Этим фанатам так трудно найти легенд, которые не выбирают Месси, что они вспоминают малоизвестных игроков».

💭 «Это подтверждается каждый сезон».

Кстати, вопрос задавали на BBC. Канале BBC.