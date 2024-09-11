Денег нет, но вы держитесь. Экс-игрок шейховского «Ман Сити» показал удивительный контракт с клубом

В 2008 году в «Манчестер Сити» пришли большие деньги, так как владельцем клуба стал шейх Мансур − член правящей королевской семьи эмирата Абу-Даби. В команду сразу стали приходить звездные игроки, но в ней все еще оставались те, кто помнил предыдущие времена.

Одним из таких футболистов был Шалем Логан, 19-летний защитник и воспитанник «Сити». Первый профессиональный контракт и сразу на три года он подписал в 2007 году, тогда же и дебютировал − в матче второго круга Кубка Лиги против «Бристоля» − 2:1. Потом сыграл в том же турнире против «Норвича» и даже вышел в старте игры АПЛ с «Портсмутом». Это было первое и последнее появление Логана − до 2011 года, когда у него закончился контракт, он побывал в четырех арендах.

После в карьере защитника были сплошь шотландские клубы − «Абердин», «Хартс» и «Коув Рейнджерс». Год назад он завершил карьеру.

Однако на днях Шалем Логан ворвался в топы соцсети Х. Он выложил свой контракт игрока «Манчестер Сити» и подписал его «Доказательство того, что я получал эти саудовские деньги с самого начала».

Цифры в нем действительно впечатляют. Защитнику дали зарплату в 450 фунтов в неделю, плюс стандартные клубные бонусы. При попадание в заявку в первую команду ему предлагалось дополнительные 500 фунтов, а за игру − 1000. Все эти бонусы распространялись на все турниры, в том числе еврокубки.

Какие же огромные деньги для 19-летнего воспитанника клуба! Впечатляет.