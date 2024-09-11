Никогда в топ-лигах Европы? «Порту» раскрыл все данные о собственных финансах − даже трансферах!

Один из лидеров португальского футбола − «Порту» − выбрал путь максимальной прозрачности. Теперь любой заинтересованный болельщик может зайти на официальный сайт клуба и посмотреть полный финансовый отчет по любому трансферу. Адрес нужной страницы − transparencia.fcporto.pt.

Эта новаторская платформа не только для местного футбола, но и для всего мирового. На ней собрали все необходимую информацию о структурировании бизнеса, трансферах игроков и других деталях, связанных с организационной жизнью клуба. Как заявляет «Порту», цифровая платформа будет постоянно обновляться.

На сайте можно найти семь разделов: «Люди и организация», «Игроки», «Контракты и финансовая информация», «Устойчивое развитие», «Инфраструктура», «Документы и Каналы отчетности».

Что интересного можно прочитать? К примеру, общее число официальных болельщиков, полный расклад по трансферам игроков − от суммы трансфера до того, какой агент вел переговоры и какие комиссионные за это получил.

Кроме этого на портале появятся финансовые документы, связанные не только с «Порту», но и с домашней ареной «Драгау». В общем, это может быть интересно не только инвесторам, акционерам, но и простым болельщикам без профильного образования.

Такие изменения в «Порту» случились благодаря президенту Андре Виллаш-Боашу, который принял клуб в апреле 2024 года.