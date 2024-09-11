🤩 «Криштиану никогда бы так не смог». Модрич элегантно прибил Польшу со штрафного и поднял вечную тему «Почему Роналду?
Несколько дней назад Лука Модрич провел 180-й матч за сборную Хорватии. И юбилей удался - хавбек «Реала» забил единственный гол в игре. Да какой!
Со штрафного! Пострадали поляки.
Вратарь сплоховал, но хорват был слишком хорош.
И, разумеется, это событие не обошло внимание фанатов «Мадрида». Вопрос все тот же: «Почему Модрич не бил во времена Роналду?»
💭 «Криштиану никогда бы так не смог».
💭 «Он делает это в 39. Но суперспортсменом называют одного португальца».
💭 «Ух, черт».
💭 «Он как вино».
💭 «Сразу вместе с Руни!»
💭 «Этот парень все еще хорош. Но сколько он не забил из-за Роналду...»
Наверное, в начале-середине 2000-х, когда в каждой команде имелся как минимум один снайпер, Роналду в конце концов отодвинули бы на задний план, ну а сегодня искусство пробития штрафных деградировало, поэтому никто сильно не возмущается - пусть уж лучше великий Роналду мажет, чем я, так сказать :)
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