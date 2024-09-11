🤩 «Криштиану никогда бы так не смог». Модрич элегантно прибил Польшу со штрафного и поднял вечную тему «Почему Роналду?

Несколько дней назад Лука Модрич провел 180-й матч за сборную Хорватии. И юбилей удался - хавбек «Реала» забил единственный гол в игре. Да какой!

Со штрафного! Пострадали поляки.

Вратарь сплоховал, но хорват был слишком хорош.

И, разумеется, это событие не обошло внимание фанатов «Мадрида». Вопрос все тот же: «Почему Модрич не бил во времена Роналду?»

💭 «Криштиану никогда бы так не смог».

💭 «Он делает это в 39. Но суперспортсменом называют одного португальца».

💭 «Ух, черт».

💭 «Он как вино».

💭 «Сразу вместе с Руни!»

💭 «Этот парень все еще хорош. Но сколько он не забил из-за Роналду...»