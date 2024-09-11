Экс-хавбек «МЮ» Андерсон может загреметь в тюрьму. Все из-за долгов перед бывшей женой

Бывший хавбек «Манчестер Юнайтед» Андерсон не выплачивал причитающиеся алименты и оказался в суде штата Риу-Гранди-ду-Сул.

Решение приняли еще в прошлый четверг, но теперь информация стала достоянием общественности, а Globo Esporte сообщил основные подробности.

По данным издания, Андерсон не выплатил алименты на двоих детей на общую сумму 45 000 фунтов.

6-й гражданский суд по семейным делам Порту-Алегри сообщил бразильцу, что если он не выплатит эту сумму, то будет отбывать срок в тюрьме Ирмао Мигель Дарио в своем родном городе.

Если в ближайшее время бывший игрок, у которого пятеро детей, не закроет долг, то отправится за решетку на срок в 30 дней. Правда, это будет «полуоткрытый» режим − днем он сможет работать или учиться за пределами исправительного заведения, а ночью возвращаться в него.