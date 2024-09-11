😲 Знаете, какой бренд сильнее всех доминировал в АПЛ? Это не Adidas и не Nike 🤯

АПЛ - самая популярная футбольная лига в мире. Разумеется, она притягивает внимание всех крупных брендов, так или иначе связанных с игрой.

Но вот любопытный факт: максимальное доминирование одного бренда над другими в АПЛ было в самом первом сезоне. И кто же это был? Нет, не Adidas или Nike. Umbro!

Сейчас это кажется удивительным, но посмотрите с другой стороны - АПЛ еще не была столь значимой фигурой в европейском футболе, а Umbro - британский бренд.

В сезоне-92/93 в АПЛ участвовали 22 клуба. 11 из них сотрудничали с Umbro.

Кстати, Nike не было вообще.

Через 20 лет ситуация сильно изменилась.

А теперь, похоже, идет в обратном направлении.