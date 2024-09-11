Де Лигта заменили в перерыве матча с Германией «ради его же блага». Вот что он натворил

Новый защитник «Манчестер Юнайтед» Маттейс де Лигт довольно спорно съездил в сборную Нидерландов. В первом матче Лиги наций против Боснии и Герцеговины он отыграл весь матч (5:2) и охарактеризовал свой перфоманс как «отвратительный», а во втором с Германией отбегал лишь один тайм.

После игры Роналд Куман объяснил замену защитника коротко: «Конечно, я бы предпочел, чтобы Маттейс остался на поле. Просто, похоже, у него сейчас такой период, когда все его ошибки наказываются. Сегодня я дал ему новый шанс, но в итоге ради его же блага снял с игры».

Вот одна из ошибок Де Лигта во время матча с Германией. Казалось бы, что могло пойти не так?

Примерно вот это.

Случился этот момент при счете 1:0 в пользу Нидерландов, а ошибка Де Лигта стоила команде пропущенного мяча.

Маттейс де Лигт допускает такие оплошности на протяжении всей карьеры. Вполне возможно, что до него сможет достучаться только Эрик тен Хаг, с которым они работали в «Аяксе».