Приезд Мбаппе и Хакими в Хетафе вызвал ажиотаж среди местных жителей📹

Килиан Мбаппе вернулся в Мадрид из расположения сборной Франции и уже приступил к тренировкам. Вчера у футболиста был свободный день, который он провел со своим другом и бывшим мадридистом Ашрафом Хакими.

Парни подружились в «ПСЖ» и много раз путешествовали вместе, этот совместный визит в Мадрид тоже для них не первый.

На этот раз Ашраф отвез Килиана в Хетафе, где марокканец вырос. Разумеется, появление футболистов вызывало ажиотаж среди болельщиков. Тем более, что парни решили посетить тренировку юниоров.