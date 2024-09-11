Тиаго Силву тепло встретили в «Челси»: футболист заскочил в бывший клуб с визитом

Тиаго Силву встретили как героя, когда на этой неделе он посетил тренировочную базу «Челси».

Опытный бразилец покинул «Стэмфорд Бридж» в конце прошлого сезона по окончании срока действия его контракта.

Персонал «Челси» был в восторге от встречи с центральным защитником, когда тот заскочил с визитом во вторник.

Силва написал в Инстаграме: «Всегда приятно возвращаться в это особенное место. Спасибо за вашу любовь. Это чувство взаимно. Скоро увидимся! 💙».

39-летний игрок подписал двухлетний контракт с «Флуминенсе» в своей родной Бразилии, но его семья пока остается в Лондоне.