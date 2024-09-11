Главный приколист АПЛ уехал во Францию. Теперь Нил Мопе подкалывает «Эвертон» из «Марселя»

Поклонникам Премьер-лиги прибывание Нила Мопе в Англии запомнится не футболом, а поведением игрока в соцсетях. Француз регулярно подкалывал соперников, сборную Англии, даже собственный клуб.

Летом «Эвертон» продал игрока «Марселю». На инсайд Фабрицио Романо о трансфере Нил отреагировал сценой из культового фильма «Побег из Шоушенка» .

Мопе отправил «Эвертону» весточку из Франции. На пресс-конференции в «Марселе» он объяснил, почему запостил такое видео:

«Я люблю использовать соцсети, это забавно. Болельщики тоже любят сидеть в соцсетях: шутить, общаться, спорить и критиковать. Меня это не беспокоит. Я считаю себя обычным человеком, который просто играет в футбол. Если все могут писать в Твиттере, то и я могу.

Наша ситуация с «Эвертоном» была предельно ясна. Я искал возможность уйти, клуб не видел меня частью будущего проекта. Я запостил небольшое забавное видео. Таким образом я хотел сказать, что с облегчением покидаю этот клуб [смеется]».

Как относитесь к шуткам игроков в интернете?

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