У Мбаппе будет 7 матчей до следующего международного перерыва. Сколько забьет француз?

«Реал Мадрид» возвращается на поле после международного перерыва. До следующей паузы команде Карло Анчелотти предстоит сыграть пять матчей в Ла Лиге и два в Лиге чемпионов.

Вот календарь «сливочных»:

14 сентября, «Реал Сосьедад» - «Реал Мадрид» (Ла Лига)

17 сентября «Реал Мадрид» - «Штутгарт» (ЛЧ)

21 сентября «Реал Мадрид» - «Эспаньол» (Ла Лига)

24 сентября «Реал Мадрид» - «Алавес» (Ла Лига)

29 сентября «Атлетико» - «Реал Мадрид» (Ла Лига)

2 октября «Лилль» - «Реал Мадрид» (ЛЧ) 5 октября «Реал Мадрид» - «Вильярреал» (Ла Лига)

Пока лучшим бомбардиром в составе «сливочных» остается Килиан Мбаппе. Француз забил в дебютном матче за новый клуб в Суперкубке Европы в ворота «Аталанты», а также оформил дубль «Бетису».

Болельщикам «Мадрида» пришлось ждать аж до 4-го тура, чтобы увидеть голы звездного новичка в чемпионате Испании.

До следующего международного перерыва у Килиана есть семь матчей, чтобы укрепить свой статус лучшего бомбардира «Мадрида». Важнейшей проверкой и для Мбаппе, и для «Мадрида» станет дерби с «Атлетико» на «Ванда Метрополитано».Тем более, что на данный момент и команда Анчелотти, и команда Симеоне набрали равное количество очков в чемпионате (8).

Получится ли у Килиана проявить себя, и сколько голов он сможет забить?