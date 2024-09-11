От Карпина до Кубо: кто огорчал «Мадрид» на стадионе «Атоэта» в XXI веке

Уже в эту субботу, 14 сентября, состоится очередная встреча между «Мадридом» и «Реал Сосьедад». Команда Карло Анчелотти отправится в Сан-Себастьян, чтобы сыграть на стадионе «Аноэта». В составе «сливочных» много травмированных, команда сейчас не в самой лучшей форме и может быть уязвима.

Предлагаем вспомнить все поражения «Реала» на «Аноэта» в XXI веке и будем надеяться, что в эту субботу подобного не произойдет.

2001/02 «Реал Сосьедад» 3:0 «Реал Мадрид»

Неожиданная победа со счетом 3:0 с голами Ковачевича, Хохлова и Де Паулы уже начала закладывать основы мощной команды «Реал Сосьедад» в следующем сезоне, когда они стали вице-чемпионами Ла Лиги.

2002/03 «Реал Сосьедад» 4:2 «Реал Мадрид»

Игра хозяев поля стала одой атакующему футболу. Ковачевич оформил дубль. Хаби Алонсо забил красивейший гол, также отличился Кахведжи.

2003/04 «Реал Сосьедад» 1:0 «Реал Мадрид»

Валерий Карпин расшатал оборону «Мадрида» и помог своей команде одержать третью подряд победу над грозным соперником на «Аноэта». Галактикос Фигу, Роналдо, Гути и Зидан не смогли спасти ситуацию.

2014/15 «Реал Сосьедад» 4:2 «Реал Мадрид»

В день закрытия трансферного окна «Реал Сосьедад» порадовал болельщиков, обыграв «Мадрид» благодаря дублю Сурутусы и голам Иньиго Мартинеса и Карлоса Велы.

2018/19 «Реал Сосьедад» 3:1 «Реал Мадрид»

Барренечеа забил свой первый гол за «Реал Сосьедад», став самым молодым бомбардиром в истории клуба (17 лет). Юный игрок сбил с ног «Мадрид» в 37-м туре и сохранил надежду для своей команды на выход в Еврокубки.

2022/23 «Реал Сосьедад» 2:0 «Реал Мадрид»

«Реал Сосьедад» уничтожил «Мадрид» и пробился в Лигу Чемпионов. Кубо забил своей бывшей команде, а Барренечеа после паса Силвы завершил незабываемый вечер на обновленной «Аноэте».