Ждем веселья «МЮ» и «Челси», вспышку Трента. Кого брать в АПЛ: разбор всех матчей тура

Лучшая подготовка к субботнему дедлайну.

Главное перед 4-м туром АПЛ для фэнтези : разбираем все игры.

«Саутгемптон» – «Манчестер Юнайтед»

«Саутгемптон» за первые три тура допустил больше всех явных голевых моментов (13). « Юнайтед» пропускал в 11 из 12 последних гостевых игр. Ждем веселый матч.

Лучшие варианты: Бруну Фернандеш лучший в «МЮ» по ударам (8). Бен Бреретон – опция, если нужен бюджетный (6,5) нападающий, у него семь ударов и 11 касаний в штрафной за три тура. После «МЮ» домашний матч с «Ипсвичем»

Игрок на один тур: такого найти сложно.

Стоит задуматься: защитники из этого матча не нужны.

«Брайтон» – «Ипсвич»

«Брайтон» здорово начал сезон: если бы в прошлом туре дожал в большинстве «Арсенал», было бы вообще три победы в трех матчах. «Ипсвич» за первые три тура допустил больше всего моментов у своих ворот – xGC 6,94. Но это были игры против лидеров – «Ливерпуля» и «Манчестер Сити».

Лучшие варианты: Дэнни Уэлбек, Жоао Педро и Каору Митома . Все хороши, стоят одинаково, но Уэлбек надежнее в плане игровых минут, так как отдыхал в международную паузу.

Игрок на один тур: Льюис Данк. «Ипсвич» худший в атаке среди всех команд – всего 19 ударов за три тура, а капитан «Брайтона» активен на стандартах. Но у «Брайтона» дальше самая бьющая команда лиги «Ноттингем Форест» (53 удара), «Челси» и «Тоттенхэм».

Стоит задуматься: игроков «Ипсвича» скорее стоит игнорировать.

«Кристал Пэлас» – «Лестер»

Обе команды команды в тройке худших по ожидаемым голам, но класс игроков «Пэлас» должен быть решающим.

Лучшие варианты: Эберечи Эзе . Один из лучших в лиге по ударам (15). Лучший в «Пэлас» по созданных шансам (5) и касаниям в штрафной (16).

Игрок на один тур: Тайрик Митчелл наиболее активный в атаке из защитников «Пэлас»

Стоит задуматься: нужен ли Жан-Филипп Матета . Календарь у «Пэлас» хороший, после «Лестера» невзрачный «Манчестер Юнайтед» и аутсайдер «Эвертон», но у Матета всего два удара за три игры.

«Ливерпуль» – «Ноттингем Форест»

Команда Арне Слота хороша как в обороне – ноль пропущенных мячей, так и в атаке – 16 явных голевых моментов за три тура. «Форест» тем временем лучший в лиге по ударам (53).

Лучшие варианты: Мохамед Салах главный в «Ливерпуле» по ударам (10) и касаниям в штрафной (31). Трент Александер-Арнолд вот-вот должен добрать результативные действия. У «Форест» лучшие варианты: Крис Вуд и Морган Гиббс-Уайт .

Игрок на один тур: вряд ли нужен из этого матча.

Стоит задуматься: пропустит ли наконец «Ливерпуль»?

«Манчестер Сити» – «Брентфорд»

«Сити» уверенно начал чемпионат, в этом мачте не должно быть проблем.

Лучшие варианты: Эрлинг Холанд и Кевин де Брюйне , все ясно и без слов. У Рико Льюиса отличный старт сезона, это юный талант «Сити» в защите. Бриан Мбемо у «Брентфорда» тоже хорош, но его стоит брать скорее через тур.

Игрок на один тур: Бернарду Силва, лучший в «Сити» по касаниям в штрафной (25).

Стоит задуматься: сделает ли Холанд очередной хет-трик?

«Фулхэм» – «Вест Хэм»

« Вест Хэм» за три тура допустил больше всех ударов (37) из штрафной, а в прошлом сезоне дома «Фулхэм» победил 5:0 – намеки?

Лучшие варианты: Родриго Муниз . Второй по ударам (11) среди нападающих, но все никак не забьет. Андреас Перейра лучший в лиге по созданным шансам (14), но ассистов все еще нет. Томаш Соучек главный в Вест Хэме» по ударам (9) и касаниям в штрафной (18).

Игрок на один тур: у обеих команд дальше неплохие календари, можно сразу планировать масштабнее.

Стоит задуматься: защита из этого матча вряд ли пригодится.

«Астон Вилла» – «Эвертон»

В шести из семи последних игр между этими соперниками «Астон Вилла» не пропускала, добавляем плохую форму «Эвертона» – тенденция вполне может продолжиться.

Лучшие варианты: Морган Роджерс хорош на старте сезона. Амаду Онана , если нужен бюджетный (6,0) игрок, к тому же у него уже два гола и ударов больше, чем у того же Роджерса – правда, Онана играет глубже и часто получает желтые. Дуайт Макнил – за ним стандарты, играет полные матчи.

Игрок на один тур: Джейкоб Рэмзи . Должен быть в старте вместо травмированного Леона Бэйли. Провел в сезоне всего 126 минут, но отметился ассистом, он же лучший в «Астон Вилле» по касаниям в штрафной (11).

Стоит задуматься: над покупкой Олли Уоткинса. Календарь у «Виллы» отличный, после «Эвертона» будет «Вулверхэмптон» и «Ипсвич», но форма Олли не радует, у него было четыре явных голевых момента, а голов ноль, к тому же скоро начинается Лига чемпионов.

«Борнмут» – «Челси»

« Борнмут» пропускал в 9 из 11 последних домашних матчей, а « Челси» последний раз не пропускал в гостях почти год назад – 2 октября. Ждем результативную встречу.

Лучшие варианты: Энтойн Семеньо , лидер лиги по ударам (17), у него три матча – три результативных действия. Маркус Тавернье , лучший в «Борнмуте» по ожидаемым голам (1,96). Календарь у парней Андони Ираолы отличный, после «Челси» новички лиги «Саутгемптон» и «Лестер». Коул Палмер , Николас Джексон и Нони Мадуэке – выбор на свой вкус.

Игрок на один тур: такого здесь нет.

Стоит задуматься: про оборону в этом матче не вспоминать бы.

«Тоттенхэм» – «Арсенал»

В пяти из шести последних играх между этими соперниками тотал голов был больше 2,5. У «Тоттенхэма» должен вернуться Доминик Соланке, а вот у «Арсенала» серьезные потери накануне дерби: Деклан Райс пропускает матч из-за дисквалификации, Мартин Эдегор получил повреждение в сборной.

Лучшие варианты: Букайо Сака . Лидер «Арсенала» по многим атакующим показателям. Кай Хавертц тоже хорош, но в связи с трамвой Эдегора может сыграть глубже. У Сон Хын Мина четыре гола в пяти последних играх против «Арсенала».

Игрок на один тур: Габриэл Мартинелли . Если верите в «Арсенал», можно рискнуть с бразильцем, ведь «Тоттенхэм» играет с высокой линией обороны, Мартинелли может воспользоваться.

Стоит задуматься: дальше у команды Микеля Артеты встреча с «Сити», от обороны стоит отказываться уже сейчас.

«Вулверхэмптон» – «Ньюкасл»

В шести последних матчах между собой на поле «Вулверхэмптона» обе команды забивали. «Ньюкасл» допустил больше всех в лиге ударов (55), но после дисквалификации вернется Фабиан Шер, должен добавить надежности.

Лучшие варианты: Матеус Кунья . Среди нападающих лучший в лиге по созданным шансам (5). Александер Исак и Энтони Гордон главные в атаке у «Ньюкасла».

Игрок на один тур: Харви Барнс . Вышел в прошлом туре впервые в основе и сразу забил. Стоит дешевле того же Гордона, при в два раза меньшем количестве минут нанес больше ударов. Но дальше выезд к «Фулхэму» и домашний матч против «Манчестер Сити».

Стоит задуматься: « Брайтон»

Дедлайн на 4-й тур – в 14:30 мск в субботу, 14 сентября . Старт с матча «Саутгемптон» – «Манчестер Юнайтед».

Фото: Gettyimages.ru /Mike Hewitt, Eddie Keogh, Michael Regan; Richard Callis/Keystone Press Agency/Global Look Press