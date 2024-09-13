Ждем веселья «МЮ» и «Челси», вспышку Трента. Кого брать в АПЛ: разбор всех матчей тура
Лучшая подготовка к субботнему дедлайну.
Главное перед 4-м туром АПЛ для фэнтези: разбираем все игры.
«Саутгемптон» – «Манчестер Юнайтед»
«Саутгемптон» за первые три тура допустил больше всех явных голевых моментов (13). «Юнайтед» пропускал в 11 из 12 последних гостевых игр. Ждем веселый матч.
Лучшие варианты: Бруну Фернандеш лучший в «МЮ» по ударам (8). Бен Бреретон – опция, если нужен бюджетный (6,5) нападающий, у него семь ударов и 11 касаний в штрафной за три тура. После «МЮ» домашний матч с «Ипсвичем»
Игрок на один тур: такого найти сложно.
Стоит задуматься: защитники из этого матча не нужны.
«Брайтон» – «Ипсвич»
«Брайтон» здорово начал сезон: если бы в прошлом туре дожал в большинстве «Арсенал», было бы вообще три победы в трех матчах. «Ипсвич» за первые три тура допустил больше всего моментов у своих ворот – xGC 6,94. Но это были игры против лидеров – «Ливерпуля» и «Манчестер Сити».
Лучшие варианты: Дэнни Уэлбек, Жоао Педро и Каору Митома. Все хороши, стоят одинаково, но Уэлбек надежнее в плане игровых минут, так как отдыхал в международную паузу.
Игрок на один тур: Льюис Данк. «Ипсвич» худший в атаке среди всех команд – всего 19 ударов за три тура, а капитан «Брайтона» активен на стандартах. Но у «Брайтона» дальше самая бьющая команда лиги «Ноттингем Форест» (53 удара), «Челси» и «Тоттенхэм».
Стоит задуматься: игроков «Ипсвича» скорее стоит игнорировать.
«Кристал Пэлас» – «Лестер»
Обе команды команды в тройке худших по ожидаемым голам, но класс игроков «Пэлас» должен быть решающим.
Лучшие варианты: Эберечи Эзе. Один из лучших в лиге по ударам (15). Лучший в «Пэлас» по созданных шансам (5) и касаниям в штрафной (16).
Игрок на один тур: Тайрик Митчелл наиболее активный в атаке из защитников «Пэлас»
Стоит задуматься: нужен ли Жан-Филипп Матета. Календарь у «Пэлас» хороший, после «Лестера» невзрачный «Манчестер Юнайтед» и аутсайдер «Эвертон», но у Матета всего два удара за три игры.
«Ливерпуль» – «Ноттингем Форест»
Команда Арне Слота хороша как в обороне – ноль пропущенных мячей, так и в атаке – 16 явных голевых моментов за три тура. «Форест» тем временем лучший в лиге по ударам (53).
Лучшие варианты: Мохамед Салах главный в «Ливерпуле» по ударам (10) и касаниям в штрафной (31). Трент Александер-Арнолд вот-вот должен добрать результативные действия. У «Форест» лучшие варианты: Крис Вуд и Морган Гиббс-Уайт.
Игрок на один тур: вряд ли нужен из этого матча.
Стоит задуматься: пропустит ли наконец «Ливерпуль»?
«Манчестер Сити» – «Брентфорд»
«Сити» уверенно начал чемпионат, в этом мачте не должно быть проблем.
Лучшие варианты: Эрлинг Холанд и Кевин де Брюйне, все ясно и без слов. У Рико Льюиса отличный старт сезона, это юный талант «Сити» в защите. Бриан Мбемо у «Брентфорда» тоже хорош, но его стоит брать скорее через тур.
Игрок на один тур: Бернарду Силва, лучший в «Сити» по касаниям в штрафной (25).
Стоит задуматься: сделает ли Холанд очередной хет-трик?
«Фулхэм» – «Вест Хэм»
«Вест Хэм» за три тура допустил больше всех ударов (37) из штрафной, а в прошлом сезоне дома «Фулхэм» победил 5:0 – намеки?
Лучшие варианты: Родриго Муниз. Второй по ударам (11) среди нападающих, но все никак не забьет. Андреас Перейра лучший в лиге по созданным шансам (14), но ассистов все еще нет. Томаш Соучек главный в Вест Хэме» по ударам (9) и касаниям в штрафной (18).
Игрок на один тур: у обеих команд дальше неплохие календари, можно сразу планировать масштабнее.
Стоит задуматься: защита из этого матча вряд ли пригодится.
«Астон Вилла» – «Эвертон»
В шести из семи последних игр между этими соперниками «Астон Вилла» не пропускала, добавляем плохую форму «Эвертона» – тенденция вполне может продолжиться.
Лучшие варианты: Морган Роджерс хорош на старте сезона. Амаду Онана, если нужен бюджетный (6,0) игрок, к тому же у него уже два гола и ударов больше, чем у того же Роджерса – правда, Онана играет глубже и часто получает желтые. Дуайт Макнил – за ним стандарты, играет полные матчи.
Игрок на один тур: Джейкоб Рэмзи. Должен быть в старте вместо травмированного Леона Бэйли. Провел в сезоне всего 126 минут, но отметился ассистом, он же лучший в «Астон Вилле» по касаниям в штрафной (11).
Стоит задуматься: над покупкой Олли Уоткинса. Календарь у «Виллы» отличный, после «Эвертона» будет «Вулверхэмптон» и «Ипсвич», но форма Олли не радует, у него было четыре явных голевых момента, а голов ноль, к тому же скоро начинается Лига чемпионов.
«Борнмут» – «Челси»
«Борнмут» пропускал в 9 из 11 последних домашних матчей, а «Челси» последний раз не пропускал в гостях почти год назад – 2 октября. Ждем результативную встречу.
Лучшие варианты: Энтойн Семеньо, лидер лиги по ударам (17), у него три матча – три результативных действия. Маркус Тавернье, лучший в «Борнмуте» по ожидаемым голам (1,96). Календарь у парней Андони Ираолы отличный, после «Челси» новички лиги «Саутгемптон» и «Лестер». Коул Палмер, Николас Джексон и Нони Мадуэке – выбор на свой вкус.
Игрок на один тур: такого здесь нет.
Стоит задуматься: про оборону в этом матче не вспоминать бы.
«Тоттенхэм» – «Арсенал»
В пяти из шести последних играх между этими соперниками тотал голов был больше 2,5. У «Тоттенхэма» должен вернуться Доминик Соланке, а вот у «Арсенала» серьезные потери накануне дерби: Деклан Райс пропускает матч из-за дисквалификации, Мартин Эдегор получил повреждение в сборной.
Лучшие варианты: Букайо Сака. Лидер «Арсенала» по многим атакующим показателям. Кай Хавертц тоже хорош, но в связи с трамвой Эдегора может сыграть глубже. У Сон Хын Мина четыре гола в пяти последних играх против «Арсенала».
Игрок на один тур: Габриэл Мартинелли. Если верите в «Арсенал», можно рискнуть с бразильцем, ведь «Тоттенхэм» играет с высокой линией обороны, Мартинелли может воспользоваться.
Стоит задуматься: дальше у команды Микеля Артеты встреча с «Сити», от обороны стоит отказываться уже сейчас.
«Вулверхэмптон» – «Ньюкасл»
В шести последних матчах между собой на поле «Вулверхэмптона» обе команды забивали. «Ньюкасл» допустил больше всех в лиге ударов (55), но после дисквалификации вернется Фабиан Шер, должен добавить надежности.
Лучшие варианты: Матеус Кунья. Среди нападающих лучший в лиге по созданным шансам (5). Александер Исак и Энтони Гордон главные в атаке у «Ньюкасла».
Игрок на один тур: Харви Барнс. Вышел в прошлом туре впервые в основе и сразу забил. Стоит дешевле того же Гордона, при в два раза меньшем количестве минут нанес больше ударов. Но дальше выезд к «Фулхэму» и домашний матч против «Манчестер Сити».
Стоит задуматься: «Брайтон»
Дедлайн на 4-й тур – в 14:30 мск в субботу, 14 сентября. Старт с матча «Саутгемптон» – «Манчестер Юнайтед».
Фото: Gettyimages.ru/Mike Hewitt, Eddie Keogh, Michael Regan; Richard Callis/Keystone Press Agency/Global Look Press
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