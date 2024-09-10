🪩 Диско-Месси рвет соцсети. Нейросети стоило создать хотя бы для того, чтобы отправить Лео в 80-е 🕺

Лионель Месси давно вышел за рамки футбола, став нарицательным термином в поп-культуре. Немудрено, что умельцы издеваются над легендарным аргентинцем любым возможным способом.

Но! Это не всегда плохо. Бывает очень даже смешно.

На этот раз Лео перенесли в 80-е с помощью нейросетей.

Соцсети в восторге.

💭 «Вот как мы, аргентинцы, мечтаем тусить».

💭 «Как они это сделали?»

💭 «Все прошлое было лучше».

💭 «Это действительно Месси или ИИ?»

💭 «Рэпер есть?»

💭 «Это угар! Я сейчас умру».