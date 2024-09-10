🪩 Диско-Месси рвет соцсети. Нейросети стоило создать хотя бы для того, чтобы отправить Лео в 80-е 🕺
Лионель Месси давно вышел за рамки футбола, став нарицательным термином в поп-культуре. Немудрено, что умельцы издеваются над легендарным аргентинцем любым возможным способом.
Но! Это не всегда плохо. Бывает очень даже смешно.
На этот раз Лео перенесли в 80-е с помощью нейросетей.
Соцсети в восторге.
💭 «Вот как мы, аргентинцы, мечтаем тусить».
💭 «Как они это сделали?»
💭 «Все прошлое было лучше».
💭 «Это действительно Месси или ИИ?»
💭 «Рэпер есть?»
💭 «Это угар! Я сейчас умру».