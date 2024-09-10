Джорджина Родригес появилась на обложке испанского Forbes - издание посвящено успешным людям до 30 лет✨

Подруга Криштиану Роналду Джорджина Родригес украсила обложку испанского издания Forbes, посвященного успешным людям до 30 лет.

Джорджина стремительно набрала популярность в 2016 году, когда начала встречаться с Роналду. Она является абсолютным лидером среди жен и подруг футболистов по медийности – в социальных сетях на Джорджину подписано более 62 миллионов пользователей.

Доход Джорджины увеличился благодаря документальному фильму Netflix «Я — Джорджина», а также рекламным кампаниям Guess. Сейчас состояние девушки оценивается в 9 млн фунтов.