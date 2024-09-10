😱 Двухметровый словенский Месси похоронил Казахстан Черчесова в Лиге наций. Вы хоть видели этот шедевр? 🔥

Вчера Словения разгромила Казахстан в Лиге наций.

Команда Станислава Черчесова сдержала обещание и закрыла Эрлинга Холанда с помощью Марочкина, Касыма и Алипа. Холанда, но не Беньямина Шешко.

Впрочем, гол словенца стоило пропустить хотя бы ради искусства. Это шедевр.

Беньямин принял мяч примерно в 40 метрах от ворот.

Ушел вправо меж двух подоспевших игроков Казахстана.

Устремился в штрафную.

От одного оторвался, другого прошел.

Мимо третьего прокинул.

Впереди только вратарь. Но угол острый.

Чтобы сделали Лео Месси и Федор Смолов? Парашютик!

Блестяще.

В динамике можете посмотреть здесь (10-я секунда).

Это первый гол в матче. А вообще, Шешко оформил хет-трик...