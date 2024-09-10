😱 Двухметровый словенский Месси похоронил Казахстан Черчесова в Лиге наций. Вы хоть видели этот шедевр? 🔥
Вчера Словения разгромила Казахстан в Лиге наций.
Команда Станислава Черчесова сдержала обещание и закрыла Эрлинга Холанда с помощью Марочкина, Касыма и Алипа. Холанда, но не Беньямина Шешко.
Впрочем, гол словенца стоило пропустить хотя бы ради искусства. Это шедевр.
Беньямин принял мяч примерно в 40 метрах от ворот.
Ушел вправо меж двух подоспевших игроков Казахстана.
Устремился в штрафную.
От одного оторвался, другого прошел.
Мимо третьего прокинул.
Впереди только вратарь. Но угол острый.
Чтобы сделали Лео Месси и Федор Смолов? Парашютик!
Блестяще.
В динамике можете посмотреть здесь (10-я секунда).
Это первый гол в матче. А вообще, Шешко оформил хет-трик...