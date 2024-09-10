У «Ювентуса» есть две причины, чтобы продлить контракт Влаховича

«Ювентус» хочет продлить контракт с Душаном Влаховичем как по спортивным, так и по финансовым причинам.

Серб присоединился к «бьянконери» в январе 2022 года, этот переход из «Фиорентины» обошелся туринцам в 80 миллионов евро. Старое руководство клуба также предложило нападающему выгодный контракт с повышением зарплаты.

В этом сезоне соглашение с «Ювентусом» принесет Влаховичу 12 миллионов евро, сделав его самым высокооплачиваемым игроком в итальянском футболе.

По данным La Stampa, руководство рассчитывает снизить расходы, продлив контракт бомбардира еще на год или два. Текущая сделка истекает в июне 2026 года.

Для этого игроку потребуется согласиться на «небольшое» сокращение зарплаты, «бьянконери» будут рады платить ему от 9 до 10 миллионов евро в год.

Более того, «Ювентус» удовлетворен игрой, которую демонстрирует Влахович под руководством Тиаго Мотты. В клубе считают, что тренер может извлечь максимум из бывшего бомбардира «Фиорентины». Поэтому «Юве» готов закрепить свой ценный актив долгосрочной сделкой и избежать еще одной ситуации, похожей на трансферную сагу Федерико Кьезы. «Ювентус» был вынужден продать итальянского вингера по сниженной цене «Ливерпулю», чтобы не потерять его бесплатно год спустя.