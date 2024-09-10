💣 Месси назвал величайшего спортсмена в истории 👀🐐
И это не футболист.
«Мне кажется, что когда дело касается спорта, то величайшим можно назвать Майкла Джордана.
Посмотрев сериал «Последний танец», я сильно проникся и больше узнал о том, кем был этот человек. Это сблизило меня с ним», - заявил Месси.
Самый титулованный, самый успешный игрок в истории.
Да и спортсмен в командных видах спорта.
Финал ЧМ 2022, где произошла коронация Месси как лучшего на все времена официально, смотрело по данным Форбс 3,5 миллиарда.
Никакой турнир не близко, никакой вид спорта не соревнуется с футболом.
Стесняюсь спросить когда он умудрился взять второй ЧМ🤣
Месси не называют королем, его называют ВЕЛИЧАЙШИМ.
И он не один из многих, он номер 1 и рядом никого.
Заканчивай с комплексами к Лео)
И не смеши народ.
Никакой баскетбол даже не рядом.
Футбол объединяет миллиарды.
И мне вообще смешно как хейтеры Месси цепляются за Пеле)
Я надеюсь они получают удовольствие от просмотра футбола 60 - ых, 70 - ых годов)))
Инфантилизм насчет Майкла улетучится)
Более 60% американцев выбирают Леброна.
Опрос по штатам был.
Фотка у тебя есть)