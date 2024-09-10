💣 Месси назвал величайшего спортсмена в истории 👀🐐

И это не футболист.

«Мне кажется, что когда дело касается спорта, то величайшим можно назвать Майкла Джордана.

Посмотрев сериал «Последний танец», я сильно проникся и больше узнал о том, кем был этот человек. Это сблизило меня с ним», - заявил Месси.