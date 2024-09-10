Одни мадридисты отдыхали🌞, пока другие играли матчи в сборных

10 игроков мадридского «Реала» отправились в расположение национальных команд на время международного перерыва, чтобы принять участие в матчах Лиги Наций и отборочных играх на Кубок Африки и чемпионат мира 2026.

Мадридисты, не присоединившиеся к сборным, тоже не теряли времени зря. Они продолжили тренироваться в Вальдебебас, но и успели отдохнуть.

Вот как оставшиеся в Мадриде игроки проводили свободное время:

Лукас Васкес с семьей

Тибо Куртуа с супругой Мишель

Джуд Беллингем

Алаба и Рамос

Камавинга и Вальехо

Уже в эту субботу команда Карло Анчелотти вернется на поле, чтобы сыграть с «Реал Сосьедад» в Ла Лиге.