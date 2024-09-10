Представители «Ливерпуля» и «Сити» в рейтинге лучших по важному показателю в АПЛ🏃

Международный перерыв подходит к концу, уже в эти выходные футболисты выйдут на поле в составе своих клубов.

Пока в Премьер-лиге было сыграно три тура. «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» набрали по 9 очков и вышли в лидеры турнирной таблицы.

Среди футболистов тоже есть отличившиеся. Среди них сразу двое представителей «Ливерпуля».

Вот топ-5 игроков, которые преодолели самую большую дистанцию на поле после 3 туров АПЛ:

Кристиан Нергор - 35,54 км («Брентфдор»)

Флинн Даунс - 34,94 км («Саутгемптон»)

Бернарду Силва – 34,90 км («Манчестер Сити»)

Доминик Собослаи – 33,92 км («Ливерпуль»)

Алексис Мак Аллистер - 33,65 км («Ливерпуль»)