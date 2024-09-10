🥹 «Они все время смеялись надо мной». История Родри, после которой вы еще сильнее будете ненавидеть аргентинцев 😩

Хавбек «Манчестер Сити» Родри поделился милой и одновременно грустной историей, заставляющей еще сильнее задуматься о том, кто рядом с нами.

«Серхио Агуэро и Николас Отаменди все время смеялись надо мной, но не только из-за одежды, а еще потому что после каждой игры я звонил жене по FaceTime. Я бы сделал это, независимо от того, выиграем мы или проиграем.

Мы садились в автобус, где была гробовая тишина: все с опущенными головами, подавленные. И я громко говорил: «Да, мы сегодня были немного плохи, если честно. Да, я зол».

Агуэро и Отаменди отвели меня в сторону и сказали: «Чувак, ты не можешь так говорить в автобусе! Пеп слышит тебя! Все тебя слышат!» Они хотели едва ли не убить меня, но мне было все равно. Когда я покидаю поле, моя цель - всегда оставаться приземленным.

Люди не понимают эту часть меня.

Я футболист, а она врач. Нам пришлось привыкнуть быть на расстоянии в течение многих лет. Когда я разговариваю с ней, то мой мозг будто возвращается в юность - я снова Родриго», - признался Родри.

Кажется, у аргентинцев прибавилось хейтеров.

💭 «Агуэро - идиот».

💭 «Все больше подтверждений, насколько глупым всегда был Кун Агуэро».

💭 «Как прекрасно иметь человека, который сопровождает тебя как в плохом, так и в хорошем».

💭 «Семья всегда на первом месте».

💭 «Над чем вообще может смеяться Отаменди?»