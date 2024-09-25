Вспомните всех участников общего этапа Лиги Европы? 36 клубов!
Вы не забыли, что изменилась не только Лига чемпионов? Да, в Лиге Европы-2024/25 теперь тоже есть общий этап вместо привычного группового раунда, и стартует он в среду.
Назовете всех участников основной стадии турнира? Там 36 команд.
Результаты теста пишите в комментарии. Гоу!
В плей-офф ты, конечно, выйдешь, но далеко не пройдешь
А так за 3 секунды до конца вписал ТТХ, а забыл(да об двух командах и не знал вовсе) РФШ, Эльфсборг и Мидтьюлланд(ну и Мальмё - но тут сам тест не принимал вариант с буквой ё)
Ладно хоть Стяуа так засчитали,их новую аббревиатуру не разберёшь: то ли РФСБ,то ли ещё как-то.
Насчёт главного фаворита - Ромы, не согласен. Тем более после отставки Де Росси.
У букмекеров вообще первым Порту идёт,да и Фенербахче Моуринью нужно иметь в виду.
"Особенный" будет вдвойне мотивирован)