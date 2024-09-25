Вспомните всех участников общего этапа Лиги Европы? 36 клубов!

Вы не забыли, что изменилась не только Лига чемпионов? Да, в Лиге Европы-2024/25 теперь тоже есть общий этап вместо привычного группового раунда, и стартует он в среду.

Назовете всех участников основной стадии турнира? Там 36 команд.

Результаты теста пишите в комментарии. Гоу!