«Галатасарай» показал Осимхену трофеи клуба: коллекция турков больше, чем у «Реала»

Виктор Осимхен ранее перешел в «Галатасарай». Турецкий клуб объявил о подписании нападающего «Наполи» на правах аренды.

Это произошло после того, как Осимхен не смог договориться с «Челси» в последний день трансферного окна.

Но, похоже, Виктор не расстроился. «Галатасарай» показал форварду свою коллекцию трофеев. Она действительно поражает:

Реакция Виктора - 😮:

«Галатасарай» выигрывал чемпионат Турции 24 раза, 18 раз брал Кубок страны и 17 - Суперкубок.

В 2000 году турецкий клуб выиграл Кубок УЕФА, после чего взял и Суперкубок Европы.