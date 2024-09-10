«Галатасарай» показал Осимхену трофеи клуба: коллекция турков больше, чем у «Реала»
Виктор Осимхен ранее перешел в «Галатасарай». Турецкий клуб объявил о подписании нападающего «Наполи» на правах аренды.
Это произошло после того, как Осимхен не смог договориться с «Челси» в последний день трансферного окна.
Но, похоже, Виктор не расстроился. «Галатасарай» показал форварду свою коллекцию трофеев. Она действительно поражает:
Реакция Виктора - 😮:
«Галатасарай» выигрывал чемпионат Турции 24 раза, 18 раз брал Кубок страны и 17 - Суперкубок.
В 2000 году турецкий клуб выиграл Кубок УЕФА, после чего взял и Суперкубок Европы.
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на килограмм картошки.
Eсли оставите контакты, тo я готов вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте свои контакты в личных сообщениях. Я верну 100%!
Пополнитe, пожaлуйстa, номeр тeлeфонa нa любую сумму: 8 (952) 133 65 10 (баланс номера телефона у оператора или по СБП)
Заранее Вам большое человеческое спасибо.