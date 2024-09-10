🎥 Необычная желтая из иорданской лиги. Игрока наказали за молитву на поле

В чемпионате Иордании игрок «Шабаб Аль-Ордона» получил неординарную желтую карточку. Ахмед Аймен уходил с поля, прямо перед заменой он решил помолиться. Арбитр показал игроку «горчичник».

Футболист попытался оспорить решение, но это лишь усугубило ситуацию. Аймен увидел перед собой вторую желтую за разговоры с судьей.

Футболисты «Шабаб Аль-Ордона» смогли доиграть матч вдесятером и даже сохранить победу. «Аль-Джазира Амман» уступил сопернику со счетом 1:2.

Как считаете, арбитр поступил правильно?