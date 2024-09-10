Фанат выбежал на поле, чтобы обнять Гюлера: милый эпизод из матча Турции и Исландии

Болельщик выбежал на поле, чтобы обнять Арду Гюлера перед вторым таймом матча Турция-Исландия.

Болельщик не смог упустить свой шанс и побежал к Гюлеру:

Турция победила 3:1 в матче Лиги наций благодаря ассисту Керем Актюркоглу, один из ассистов как раз на счету Гюлера.

Арда в прошлом сезоне стал игроком «Реала» и успел забить шесть голов в Ла Лиге, проведя 10 матчей.

В этом сезоне турок уже трижды выходил со скамейки в Ла Лиге.