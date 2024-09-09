Известны примерные доходы клубов Лиги чемпионов. Они заметно подросли 🤑

Народные умельцы из Football Meets Data подсчитали приблизительных доходы каждого из тридцати шести участников лиговой фазы Лиги чемпионов.

Сразу стоит оговориться, что это те финансы, которые команды могут получить вне зависимости от успешности игры в главном еврокубке.

Предварительно сразу четыре клуба получат минимум 60 млн евро. Это «ПСЖ», «Манчестер Сити», «Бавария» и «Ливерпуль». Минимум 50 млн евро − «Ювентус», «Барселона», «Арсенал», «Байер», «Интер», «Лейпциг», «Мадрид», «Дортмунд».

Один из пользователей Reddit собрал данные из открытых источников, которые объясняют, как распределяются средства за домашний телепул.

Французская Лига 1 − 480 млн евро в год за все соревнования УЕФА, в том числе Лигу Европы и Лигу конференций.

Немецкая Бундеслига − 320 млн евро за сезон в рамках трех сделок с DAZN, Amazon и ZDF.

Итальянская Серия А − 330 млн в год. Также, как и в Германии, сразу три вещателя.

Английская АПЛ − примерно 533 млн евро за сезон только за Лигу чемпионов. Выплачивают TNT Sports и Amazon Prime. По другим источникам − 360 млн евро.

Испанская Ла Лига − 320 млн евро за все соревнования: ЛЧ, ЛК и ЛЕ.