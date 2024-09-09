«Любой ценой». Контракт Гвардиолы истекает в 2025, а «Ман Сити» хочет оставить тренера

По данным журналиста Саймона Маллок из The Mirror, руководство «Манчестер Сити» хочет сохранить Пепа Гвардиолу после 2025 года, когда у него истекает контракт с клубом. Пока испанцу дали время, чтобы он подумал и определился с дальнейшими планами.

Владелец клуба шейх Мансур поручил председателю Халдуну аль-Мубараку «сделать все возможное», чтобы Гвардиола остался на «Этихад Стэдиум».

Однако в новой книге Марти Перарнау, близкого друга Гвардиолы, предполагает, что тренер покинет клуб до того, как будет решен вопрос о 115 обвинениях в адрес «Манчестер Сити» со стороны АПЛ.

В ближайшие дни «Манчестер Сити» предстоит разбирательство с лигой, которое должно завершиться до конца сезона. Клуб по-прежнему уверен в «неопровержимых доказательствах», которые подтвердят его невиновность.

Пока же Гвардиола продолжит заниматься насущными делами и защищать клуб во время публичных выступлений в СМИ, как он всегда делал во время работы в «Сити».