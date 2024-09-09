Ван Дейк проигнорировал Зиркзе, чем испугал фанатов. Что произошло между игроками?

В социальных сетях обсуждают видео, которое сняли в тоннеле перед матчем сборной Нидерландов против команды Боснии и Герцеговины. На нем видно, как капитан «Ливерпуля» и сборной Вирджил ван Дейк жмет руки и обнимает игроков своей команды.

Дензел Дюмфрис, Барт Вербрюгген и Натан Аке − вот кто получил внимание от защитника. После он как будто не заметил форварда «МЮ» Джошуа Зиркзе и пошел к Йерди Схаутену.

Болельщики акцентировали внимание именно на игнорировании Зиркзе, хотя Хави Симонс также не взаимодействовал с капитаном. Неужели между ними что-то произошло?

💭Ван Дейк и Зиркзе явно не лучшие друзья.

💭Почему Зиркзе не одернул ВВД?

💭Ван Дейк полностью проигнорировал Симонса и Зиркзе.

💭Ван Дейк просто не хочет знать Зиркзе.

Скорее всего, объяснение простое: Вирджил ван Дейк исполнил предматчевый ритуал с Хави Симонсом и Джошуа Зиркзе до того, как сняли это видео. Поэтому он решил не повторять его перед объективом. Тем более, что на поле эти двое обнимались.

Вот как можно с помощью вырванного из контекста видео на ровном месте создать сенсацию 🤔