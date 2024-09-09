Ван Дейк проигнорировал Зиркзе, чем испугал фанатов. Что произошло между игроками?
В социальных сетях обсуждают видео, которое сняли в тоннеле перед матчем сборной Нидерландов против команды Боснии и Герцеговины. На нем видно, как капитан «Ливерпуля» и сборной Вирджил ван Дейк жмет руки и обнимает игроков своей команды.
Дензел Дюмфрис, Барт Вербрюгген и Натан Аке − вот кто получил внимание от защитника. После он как будто не заметил форварда «МЮ» Джошуа Зиркзе и пошел к Йерди Схаутену.
Болельщики акцентировали внимание именно на игнорировании Зиркзе, хотя Хави Симонс также не взаимодействовал с капитаном. Неужели между ними что-то произошло?
💭Ван Дейк и Зиркзе явно не лучшие друзья.
💭Почему Зиркзе не одернул ВВД?
💭Ван Дейк полностью проигнорировал Симонса и Зиркзе.
💭Ван Дейк просто не хочет знать Зиркзе.
Скорее всего, объяснение простое: Вирджил ван Дейк исполнил предматчевый ритуал с Хави Симонсом и Джошуа Зиркзе до того, как сняли это видео. Поэтому он решил не повторять его перед объективом. Тем более, что на поле эти двое обнимались.
Вот как можно с помощью вырванного из контекста видео на ровном месте создать сенсацию 🤔
Новости: у Ван Дейка и Зиркзе все серьезно ?!