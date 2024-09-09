«Рексхэм» подпишет воспитанника «Ман Сити». Тренер валлийцев назвал его невероятным талантом

Валлийский «Рексхэм», который дважды подряд повышался в классе, сейчас играет в третьем английском дивизионе. Этим летом команде надо было усиливать состав, потому они выписали форварда Мо Фаала (играл за «Вест Бромвич») и хавбека Оливера Рэтбоуна («Ротерхэм»).

Окно закрылось в прошлом месяце, но команда готова взять еще третьего футболиста. В ближайшее время «Рексхэм» может подобрать воспитанника «Манчестер Сити» Джоша Адама, который в июле не подписал новый контракт с клубом.

20-летний атакующий хавбек уже прошел просмотр и в ближайшее время ему предложат двухлетний контракт.

Как бы там ни было, но главный тренер «Рексхэма» Фил Паркинсон уже дал очень лестный отзыв о потенциальном новичке: «У нас есть несколько хороших игроков, которые еще не очень хорошо проявили себя, поэтому мы не хотим приводить кого-то просто так. Мы пригласили молодого Джоша Адама из «Сити» на испытательный срок. Хотели бы сохранить его, потому что он настоящий талант».

Адам начинал карьеру в «Селтике», а затем перешел в академию «Манчестер Сити». В прошлом году им интересовался «Лилль» и «Брюгге». За 99 матчей за «горожан» на различных молодежных уровнях Джош забил 18 голов и отдал 12 голевых передач.

«Рексхэм» блестяще начал сезон в Лиге 1. На счету команды Райана Рейнольдса и Роба МакЭлхенни четыре победы в пяти матчах и одиннадцать забитых голов. На сегодня валлийский клуб − лидер Д3 Англии.

Если Джош Адам подпишет контракт в ближайшее время, то он сможет сыграть 16 сентября в матче против «Бирмингема».