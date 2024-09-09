От Пуча до Мингесы: «Барселона» может вернуть в состав 7 своих бывших игроков

За последние годы «Барселона» отпустила нескольких молодых игроков, которым не было места в основном составе, но не потеряла над ними окончательного контроля, оставив за собой возможность выкупа.

Давайте посмотрим, кто из молодежи мог бы вернуться в состав «Барсы».

Оскар Мингеса («Сельта», 9 млн евро)

Каталонцы отпустили Мингесу бесплатно, но по соглашению с «Сельтой» могут вернуть его за 9 млн евро до 2026 года. Кроме того, при будущей продаже футболиста «Сельта» должна будет выплатить «Барселоне» 50% от суммы сделки.

Эстанис Педрола («Сампдория», 7 млн евро)

«Сампдория» выкупила футболиста за 3 млн евро, когда он провел за итальянский клуб 10 матчей, но «Барса» сохранила за собой право на 50% от будущей продажи и обратный выкуп за 7 млн евро.

Нико Гонсалес («Порту», 30 млн евро)

Полузащитник ушел в «Порту» прошлым летом за 8,5 млн евро, но каталонцы могут выкупить его за 30 млн или получить 40% от будущей продажи футболиста.

Франсишку Тринкау («Спортинг», 20 млн евро)

«Барса» отправила Тринкау в «Спортинг» за 10 млн евро – 3 млн за аренду и 7 за выкуп, сохранив 50% прав на футболиста и возможность выкупа за 20 млн евро.

Абде Эззальзули («Бетис», 20 млн евро)

После продуктивной аренды в «Осасуне» марокканец хотел больше игрового времени и отправился в «Бетис» за 7,5 млн евро. «Барселона» сохранила за собой 50% прав на футболиста и возможность вернуть его за 20 млн евро.

Микаил Файе («Ренн», 25 млн евро)

«Барса» этим летом отправила сенегальского центрального защитника в «Ренн» за 10,3 миллиона евро. Поскольку Файе показывал большой потенциал, клуб оставил за собой 30% прав на сумму от будущего трансфера и возможность выкупить игрока за 35 млн евро.

Рики Пуч («ЛА Гэлакси», 10 млн евро)

Два сезона назад полузащитник бесплатно перешел в МЛС. Там он является важным игроком, и «Барса» получит 50% от его будущей продажи, если каталонцы захотят выкупить Рики, то придется заплатить 10 млн евро.

Хотели бы вы снова видеть кого-то из парней в «Барселоне»? Пишите в комментариях.