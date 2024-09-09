«Я здесь». Криштиану Роналду порадовал болельщиков новым характерным жестом👇
Криштиану Роналду триумфально провел матч с Шотландией в Лиге Наций. Португалец вышел на поле со скамейки запасных во втором тайме. И вышел не просто так!
В концовке матча Криштиану принес победу сборной Португалии, среагировав на низкую подачу Нуну Мендеша. Этот гол стал 901 в невероятной карьере Роналду!
Свое появление на поле Криштиану отметил особенным жестом, как бы показывая болельщикам: «Я здесь».
Реакции и жесты CR7, как правило, становятся вирусными. Ждем, что и этот жест не оставит болельщиков легендарного португальца равнодушными.