«Я здесь». Криштиану Роналду порадовал болельщиков новым характерным жестом👇

Криштиану Роналду триумфально провел матч с Шотландией в Лиге Наций. Португалец вышел на поле со скамейки запасных во втором тайме. И вышел не просто так!

В концовке матча Криштиану принес победу сборной Португалии, среагировав на низкую подачу Нуну Мендеша. Этот гол стал 901 в невероятной карьере Роналду!

Свое появление на поле Криштиану отметил особенным жестом, как бы показывая болельщикам: «Я здесь».

Реакции и жесты CR7, как правило, становятся вирусными. Ждем, что и этот жест не оставит болельщиков легендарного португальца равнодушными.