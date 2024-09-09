Лука Модрич провел 180-й матч за сборную и затронул тему завершения карьеры

Сегодня 9 сентября Луке Модричу исполняется 39 лет. Футболист отметил праздник, забив красивый гол со штрафного в матче между сборной Хорватии и Польши.

После игры Лука затронул тему завершения карьеры:

«Со мной никогда не знаешь заранее. Нужно идти от матча к матчу. Я не думаю о будущем. Когда я не почувствую огонь внутри, то завершу карьеру. Только тогда я смогу принять решение. Сейчас я счастлив, что могу продолжать помогать команде в достижении целей. В моем возрасте сложно что-то предсказать на будущее. Я не хочу, чтобы кто-то намекал мне о том, что нужно уйти, когда я почувствую, то сделаю это сам», - заявил Лука.

Прошедший матч с Польшей стал 180-м для Модрича в составе сборной Хорватии.

«Я рад, что забил со штрафного, давно этого не делал. Я горжусь, и я счастлив, что смог сыграть 180 матчей за сборную. Я никогда о подобном и не мечтал».