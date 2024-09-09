Как играл Ямаль на детском уровне? «Барса» собрала безумную нарезку с Ламином против разных возрастов

О Ламине Ямале уже знает весь футбольный мир. Испанец бьет рекорды звезд прошлых поколений и становится главным игроком в «Барселоне» и сборной Испании.

Но давайте вернемся во времена, когда о нем почти никто не знал.

Ямаль попал в «Ла Масию» в 2014 году, когда ему было семь лет. «Барселона» собрала яркие моменты игры Ламина на разных возрастных уровнях – на каждом Ямаль был впереди всех на несколько шагов.

Такой талант невозможно было не заметить, поэтому Ямаль быстро прошел все ступени академии и уже в 15 лет привлекался к тренировкам с основой каталонцев.

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