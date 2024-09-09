Зинченко назвал Родри вторым лучшим опорником. Фердинанд чуть не вышел из студии, когда услышал имя первого

Защитник «Арсенала» Александр Зинченко снова напомнил о себе не на футбольном поле. Украинца попросили назвать лучшего разыгрывающего опорника, с которым он играл – выбрал одноклубника Томаса Парти. Ведущие, в числе которых был Рио Фердинанд, удивились.

«У меня были дебаты в голове. Выбирал между Фернандиньо, Томасом Парти и Родри. Но Томас Парти...», – с выдохом сказал Зинченко.

«Лучше Родри?», – вмешался Фердинанд и чуть не вышел из студии.

«Родри идеально вписывается в систему «Сити». Он там главная деталь. В «Сити» у него сложнейшая роль, и Родри отлично ее исполняет», – продолжил хвалить испанца Зинченко.