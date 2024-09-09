Ямаль уже на уровне (где-то даже лучше) Роналду, КДБ, Винисиуса и других звезд. Шок-факты про 17-летнего гения

Ламин Ямаль дебютировал на профессиональном уровне только в апреле 2023 года, но уже стал суперзвездой. Вот несколько удивительных фактов о его последних успехах.

В четырех играх на вылет за сборную сделал столько же голевых действий (5), как у Криштиану Роналду – но португальцу на это потребовалось 22 матча.

Вчера Ламин Ямаль отдал голевую передачу в матче Лиги наций против Швейцарии (4:1) – он сравнялся по голевым передачам с Кевином де Брюйне, начиная с января 2024 года. У обоих по 17.

На счету 17-летнего Ямаля теперь больше голевых действий за сборную (11), чем у Винисиуса (10), и больше ассистов за сборную, чем у Букайо Сака и Маркуса Рэшфорда вместе взятых (7). У Винисиуса только пять ассистов за Бразилию.

За последние 19 матчей в клубе и сборной Ямаль забил 3 мяча и отдал 13 ассистов.

Ямаль сыграл 16 матчей за сборную, он участвует в голе каждые 86 минут.

А вот оценки его последних выступлений.