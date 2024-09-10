«Это бесчеловечно». Команды недовольны матчем Лиги наций в самое пекло

Лиги наций КОНКАКАФ.

Слишком трудной получилась для Доминиканской республики победа над Бермудскими островами в Лиге наций КОНКАКАФ – и дело не в счете, (3:2).

Важнее погода и обстоятельства.

«Стыдно, что приходится играть в самый жаркий отрезок дня». На искусственном поле!

Еще до игры заявил доминиканский защитник Хуниор Фирпо, известный по «Барселоне», «Бетису» и «Лидсу»: «У нас была встреча с представителями КОНКАКАФ. Сказал им: мне стыдно, что нам приходится играть в 11 утра в, возможно, самый жаркий отрезок дня».

Того же мнения помощник главного тренера Эдгар Асеведо: «Команды встретятся на искусственном поле, когда очень жарко и где невероятная влажность. Надеемся, во время игры пойдет дождь или небо хотя бы немного затянет облаками, потому что играть там – бесчеловечно».

11 утра по доминиканскому времени, 12 – по местному на Бермудах. Разницы почти никакой, а бермудская погода в это время – правда испытание.

Сентябрь в целом там привычно жаркий: 28-29 градусов, выше или ниже бывает редко, причем уже рано утром поднимается до 27, к полудню пик. Похолодание ночью – максимум до 24 градусов. Самый жаркий день в году на Бермудах был совсем недавно: 6 августа. Доходило до 30 градусов – непросто, учитывая влажный субтропический климат.

Синтетика только усиливала эффект для Бермудских островов и Доминиканы.

В итоге гости выстояли даже в меньшинстве: уже на 11-й минуте удалился нападающий Эдарлин Рейес, но доминиканцы вырвали победу благодаря голу в концовке. Тяжелейшие 3:2 при погодном квесте.

С матчами в жару борются. Беспокоятся за здоровье и привлекают профсоюзы

В основном проблема касается южных стран, где температуры слишком высокие, в том числе европейских – например, Испании. Вот пара примеров.

В Испании в последние годы с проведением матчей в жару боролась «Мальорка»: почти четверть игр команды в Ла Лиге-2022/23 (9 из 38) стартовали в 14:00 по местному времени (15-16:00 по мск). Все из-за корейца Ли Кан Ина: чтобы повысить азиатские охваты. Насколько это важно, уже знали .

Испепеляющее солнце сильно мешало, даже в сентябре на острове часто 30+. При палящем солнце играть мучительно.

Бывший главный тренер команды Хавьер Агирре постоянно кипел : несколько раз обращался к руководству лиги с просьбой не ставить матчи так рано. В сентябре 2022-го после трех матчей подряд в 14:00 говорил: «Нам не нравится это расписание. Мы понимаем приоритеты Ла Лиги, но с нашим климатом такое расписание не может быть удобным. Три подобных игры подряд заставляют думать, что нам чего-то не хватает из-за того, что по какой-то неведомой причине нам ставят три матча подряд в два часа дня».

После матча с «Бетисом» в марте 2023-го (тоже поставили на 14:00) снова разозлился: «Я благодарен Ла Лиге за то, что нам ставят матчи в два часа дня в такое палящее солнце. Я надеюсь, в Южной Корее выключат телевизор и не увидят Ли Кан Ина . Это какой-то бред… Я надеюсь на понимание Ла Лиги. Это сложно: я понимаю, что в том числе от этого зависит моя зарплата и зарплата моих футболистов, но я прошу лишь немногое».

Не подействовало: через тур игру «Мальорки» снова поставили на то же время. Реакция Агирре красноречива: «Поздравляю моих друзей из Ла Лиги с еще одним матчем в 14:00».

Так происходит не только с «Мальоркой». На днях во второй испанской лиге «Леванте» победил на выезде «Картахену» (1:0). Матч стартовал в 17:15, когда в Картахене было за 30 градусов. Главный тренер гостей Хулиан Калеро обратил внимание на проблему еще до начала: «Меня беспокоит чрезмерная жара, которая будет во время игры. Проведение матчей в такое время вызывает тревогу. Я беспокоюсь не потому, что играет моя команда, или что на нас это повлияет больше, чем на соперника. Тот, кто поставил матч в такое время не слишком задумывался о последствиях. Я беспокоюсь о здоровье игроков, и не знаю, как это отразится на здоровье зрителей».

В 2019-м и 2020-м годах профсоюзы футболистов Колумбии и Кипра боролись против матчей в жару, тогда им мотивировали ранние матчи в основном недостатком освещения и слишком большими расходами на электроэнергию.

В 2015-м в Чили играли при... 40 градусах! А так можно вообще?

В Южной Америке бывало и суровее.

В 2015-м тренер чилийского «Универсидад Консепсьон» Рональд Фуэнтес заявил , что его команда несколько матчей провела в экстремальных условиях: «Все жалуются на расписание, а мы сыграли три матча в пять вечера и при 40 градусах жары. Мы не жалуемся, потому что понимаем, что для достижения целей нужно выложиться по полной».

А разве можно проводить матч при температуре 40 градусов? Объясняет сайт Международной ассоциации профессиональных футболистов (FIFPro).

«Рекомендации ФИФА в отношении экстремальной жары следующие: если температура выше 32 градусов по Цельсию, перерывы на водопой обязательны в обеих половинах игры, примерно на 30-й и на 75-й минутах. Решение о приостановке или отмене матча принимается на усмотрение организаторов соревнований.

Если температура выше, тренировки и матчи должны быть перенесены. Спортсмены не могут переваривать более 250 миллилитров воды каждые 20 минут, поэтому в идеале паузы должны быть короткими и частыми, с возможностью дополнительных перерывов на 15-й и 60-й минутах в дополнение к двум имеющимся».

Внимания к рекомендациям ФИФА все больше, но отмен матчей – меньше. Последим за этой борьбой.

Фото: instagram.com/sedofutbol ; Daisuke Nakashima/AFLO, Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press ; East News /ESTEBAN PAREDES / Photosport via AFP