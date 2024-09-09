Самая странная красная в футболе: тренер остановил контратаку соперника

В матче шестого дивизиона Италии между командами «Понтансьеве» и «Суббьяно» произошел курьезный инцидент, закончившийся красной карточкой.

«Понтасьеве» перешли в контратаку и, казалось, готовы были забивать. Но из ниоткуда на поле выбежал тренер «Суббьяно» и ударил игрока соперника, чтобы остановить атаку.

Судье ничего не оставалось, как удалить тренера за его странные действия, поскольку он продемонстрировал полное отсутствие спортивного духа.