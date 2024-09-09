Маркус Рэшфорд пытается набрать форму во время международного перерыва⚽

Маркус Рэшфорд делает все возможное на индивидуальных тренировках, чтобы вновь обрести свою лучшую форму в «Манчестер Юнайтед».

Звезда «МЮ», выложил в Инстаграм видео, на котором запечатлены моменты с его персональных тренировок во время международного перерыва. Маркус подписал видео: «Исходный материал». На кадрах видно, как нападающий «Юнайтед» попадает в сетку ворот с дальних ударов и отрабатывает передачу в одно касание из-за пределов штрафной.

Поскольку Рэшфорду не удалось попасть в сборную Англии для участия в Лиге Наций, он усердно работает над собой под руководством тренерской команды RH Elite в Манчестере.

26-летний форвард в последнее время подвергался критике за недостаток усилий на поле. Футболист, который сыграл важную роль в сезоне 2022/23, забив 30 голов в 56 матчах во всех турнирах, с тех пор заметно потерял форму.