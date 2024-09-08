«Мой эталон − Анчелотти». Скалони вдохновляется работой тренера «Мадрида»

«Сегодня для меня эталон [среди тренеров] − Карло Анчелотти. У меня с ним общие взгляды на многие вещи, и я считаю его человеком, который уже вошел в историю», − заявил главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони.

«Среди других тренеров, которые у меня были, − это Хосе Пекерман и Даниэль Кордоба, когда он работал в «Эстудиантесе», − он многое мне передал», − добавил он.

В то время как сборные Аргентины обычно стремятся контролировать мяч и играть в доминирующий футбол, Скалони, как и Анчелотти, более прагматичен в этом отношении. Неудивительно, что такой подход помог «альбиселесте» за последние три года выиграть долгожданный чемпионат мира и два Кубка Америки.

Интересно, что в 2023 году Лионель Скалони получил награду лучшего тренера ФИФА, опередив Карло Анчелотти.