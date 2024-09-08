Экономят на всем. Судья товарняка в США показал добавленное время на айпаде

Курьезный момент произошел во время товарищеского матча между колумбийским клубом «Атлетико Насьональ» и мексиканским «Америка». Обе команды сейчас в туре и провели игру на выезде в американском городе Орландо.

Четвертый судья оказался без специального табло, на котором обычно показывают замены или объявляют о добавленном времени. Тогда он не нашел лучшего способа, чтобы выполнить свою работу, чем сделать это на айпаде.

И этому есть логическое объяснение. Табло не забыли, а специально не арендовали, чтобы сэкономить. Об этом рассказал пользователь Reddit под ником ikemr.

«Я работал за кулисами этих международных «товарищеских матчей» в США. Организаторы тратят абсолютный минимум, чтобы попытаться получить максимальную прибыль. Такие организационные привычки недавно привели к катастрофе в Майами. Эти дураки предпочтут прикарманить лишние 200 баксов, чем заплатить за цифровое табло. А за хот-доги с логотипом «Америки» они сдерут дополнительные десять долларов».